2025'te en çok haber olanlar
2025; magazin dünyası, hem büyük kayıpların hem de çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Haber sayıları ve okunma oranları baz alınarak hazırlanan listenin zirvesinde, yılın son çeyreğinde yaşanan trajik olaylar ve usta isimlere vedalar yer alıyor
2025; magazin dünyası açısından oldukça sarsıcı ve hareketli geçti. Habermetre’nin yıl boyu süren haber adetleri ve okunma oranlarını analiz ederek hazırladığı veriler doğrultusunda, bu yıla damga vuran isimler belli oldu.
GÜLLÜ
Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü tüm ülkeyi derinden sarsarken, olayın üzerindeki gizem perdesi henüz aralanmadı.
Haber Sayısı... 84.956
Okunma Sayısı... 177.812.478
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Haber Sayısı... 81.993
Okunma Sayısı... 174.604.408
TARKAN
Konser haberleri, hem sosyal medyada hem de basında geniş yer buldu.
Haber Sayısı... 54.710
Okunma Sayısı... 76.400.762
VOLKAN KONAK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren usta sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin güçlü sesinin ani vefatı, sanat camiasında ve sevenlerinde büyük bir yıkım yarattı.
Haber Sayısı... 45.632
Okunma Sayısı... 81.218.575
HANDE ERÇEL
Hakan Sabancı ile olan birlikteliğini noktalamasının ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla odak noktası oldu. Yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni ilişkisi, magazin dünyasında yılın en çok konuşulan aşk haberleri arasına girdi.
Haber Sayısı... 27.806
Okunma Sayısı... 110.103.858
İREM DERİCİ
Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Haber Sayısı... 24.246
Okunma Sayısı... 78.077.578
SERENAY SARIKAYA
Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık konuşulan Sarıkaya, aynı zamanda Ayşe Barım dosyası kapsamında ifade vermesiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Haber Sayısı... 23.665
Okunma Sayısı... 85.811.669
DEMET ÖZDEMİR
Hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla dikkat çekti.
Haber Sayısı... 22.052
Okunma Sayısı... 63.750.179
DEMET AKALIN
Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
Haber Sayısı... 19.420
Okunma Sayısı... 50.649.317