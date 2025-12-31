Habertürk
        Haberler Magazin 2025'te en çok haber olanlar

        2025'te en çok haber olanlar

        2025; magazin dünyası, hem büyük kayıpların hem de çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Haber sayıları ve okunma oranları baz alınarak hazırlanan listenin zirvesinde, yılın son çeyreğinde yaşanan trajik olaylar ve usta isimlere vedalar yer alıyor

        Giriş: 31.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:32
        En çok haber olanlar
        2025; magazin dünyası açısından oldukça sarsıcı ve hareketli geçti. Habermetre’nin yıl boyu süren haber adetleri ve okunma oranlarını analiz ederek hazırladığı veriler doğrultusunda, bu yıla damga vuran isimler belli oldu.

        GÜLLÜ

        Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü tüm ülkeyi derinden sarsarken, olayın üzerindeki gizem perdesi henüz aralanmadı.

        Haber Sayısı... 84.956

        Okunma Sayısı... 177.812.478

        FERDİ TAYFUR

        Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

        Haber Sayısı... 81.993

        Okunma Sayısı... 174.604.408

        TARKAN

        Konser haberleri, hem sosyal medyada hem de basında geniş yer buldu.

        Haber Sayısı... 54.710

        Okunma Sayısı... 76.400.762

        VOLKAN KONAK

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren usta sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin güçlü sesinin ani vefatı, sanat camiasında ve sevenlerinde büyük bir yıkım yarattı.

        Haber Sayısı... 45.632

        Okunma Sayısı... 81.218.575

        HANDE ERÇEL

        Hakan Sabancı ile olan birlikteliğini noktalamasının ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla odak noktası oldu. Yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni ilişkisi, magazin dünyasında yılın en çok konuşulan aşk haberleri arasına girdi.

        Haber Sayısı... 27.806

        Okunma Sayısı... 110.103.858

        İREM DERİCİ

        Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Haber Sayısı... 24.246

        Okunma Sayısı... 78.077.578

        SERENAY SARIKAYA

        Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık konuşulan Sarıkaya, aynı zamanda Ayşe Barım dosyası kapsamında ifade vermesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

        Haber Sayısı... 23.665

        Okunma Sayısı... 85.811.669

        DEMET ÖZDEMİR

        Hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla dikkat çekti.

        Haber Sayısı... 22.052

        Okunma Sayısı... 63.750.179

        DEMET AKALIN

        Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

        Haber Sayısı... 19.420

        Okunma Sayısı... 50.649.317

        'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

        BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi. (DHA)

