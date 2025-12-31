2025'te en çok haber olanlar

2025; magazin dünyası açısından oldukça sarsıcı ve hareketli geçti. Habermetre’nin yıl boyu süren haber adetleri ve okunma oranlarını analiz ederek hazırladığı veriler doğrultusunda, bu yıla damga vuran isimler belli oldu.

GÜLLÜ

Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü tüm ülkeyi derinden sarsarken, olayın üzerindeki gizem perdesi henüz aralanmadı.

Haber Sayısı... 84.956

Okunma Sayısı... 177.812.478

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Haber Sayısı... 81.993

Okunma Sayısı... 174.604.408

TARKAN

Konser haberleri, hem sosyal medyada hem de basında geniş yer buldu.

Haber Sayısı... 54.710 Okunma Sayısı... 76.400.762 REKLAM VOLKAN KONAK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren usta sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin güçlü sesinin ani vefatı, sanat camiasında ve sevenlerinde büyük bir yıkım yarattı. Haber Sayısı... 45.632 Okunma Sayısı... 81.218.575 HANDE ERÇEL Hakan Sabancı ile olan birlikteliğini noktalamasının ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla odak noktası oldu. Yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni ilişkisi, magazin dünyasında yılın en çok konuşulan aşk haberleri arasına girdi. Haber Sayısı... 27.806 Okunma Sayısı... 110.103.858 İREM DERİCİ Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.