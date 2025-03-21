2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavları binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 adayın katılacağını bildirdi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Peki, sınav ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?