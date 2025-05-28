2025 Vekaletle kurban kesim ücretleri açıklandı! Diyanet İşleri, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı kurban kesim bedeli
2025 Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, vekaletle kurban kesimi hizmeti sunan kurumlar da fiyatlarını açıklamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay ve TSK Mehmetçik Vakfı, bu yılki yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini kamuoyuna duyurdu. Vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, belirlenen bu ücretler doğrultusunda bağışlarını kolaylıkla yapabilecek. İşte 2025 yılına ait vekaletle kurban kesim ücretleri ve detaylı bilgiler…
2025 yılı Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olmasıyla birlikte, vekaletle kurban kesim hizmeti veren kurumlar da hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, bu yılki kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2025 yılı vekaletle kurban kesim fiyatları...
2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.
2025 DİYANET İŞLERİ VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2025 TSK MEHMETÇİK VAKFI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışının hisse bedelinin 14 bin 500 lira, 380 dolar ve 335 avro olarak belirlendiğini bildirdi.
Vekaleten kurban bağışı kabulü 6 Mayıs itibarıyla başladı. Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde modern tesislerde, hijyenik koşullarda; vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetiminde, dini kurallara uygun şekilde yapılacak.