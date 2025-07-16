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        Haberler Bilgi Gündem 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç tarihi verdi mi, YDS sınav sonuç takvimi belli mi?

        2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

        7 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi heyecanla sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Ancak, ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sonuçlara ilişkin net bir tarih yer almıyor. Bu nedenle sınava giren adaylar, güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bu konuda öne çıkan bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:02
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        5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde geniş bir katılımla sorunsuz şekilde tamamlandı. Toplamda 68 bin 666 adayın başvurduğu sınavda, katılımcılara 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve bu soruları yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanındı. Sınav stresini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak ÖSYM’nin resmi sınav takviminde sonuçlara dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle adaylar, gelecek açıklamalar için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sürece dair güncel gelişmeler…

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        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

        YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

        YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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