Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.163,09 %-0,24
        DOLAR 42,5813 %0,02
        EURO 49,6235 %0,11
        GRAM ALTIN 5.756,62 %0,34
        FAİZ 38,29 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 80,09 %0,65
        BITCOIN 90.209,00 %-1,23
        GBP/TRY 56,8053 %0,10
        EUR/USD 1,1645 %0,07
        BRENT 62,69 %0,32
        ÇEYREK ALTIN 9.412,07 %0,34
        Haberler Ekonomi Para "2026 beklentilerimiz daha olumlu" - Para Haberleri

        "2026 beklentilerimiz daha olumlu"

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, 2026 yılı beklentilerinin 2025'e kıyasla daha olumlu olduğunu belirterek, enflasyondaki düşüşe paralel olarak azalan maliyet baskısının ve kademeli faiz indirimlerinin de etkisiyle sektörün karlılık göstergelerinde iyileşme öngördüklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:39 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2026 beklentilerimiz daha olumlu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, 2025 yılını küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin öne çıktığı, uluslararası ticaret düzeninde dengelerin değiştiği ve para politikalarındaki adımların da etkisiyle büyümenin yavaşladığı bir dönem olarak nitelendirdi.

        Türkiye'de ise ekonomi politikalarındaki sıkı ve kararlı duruşun makroihtiyati tedbirlerle de desteklenerek devam etmesinin dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Tan, fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması amacıyla para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

        Tan, uygulanan politikaların kısa vadede bazı zorluklar yaratsa da orta ve uzun vadede sektörün sürdürülebilir bir karlılık seviyesine ulaşmasında önemli rol oynayacağını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

        REKLAM

        "Bankacılık sisteminin güçlü sermaye yapısı da olası zorlayıcı etkileri hafifletti. Ayrıca ekonomik görünümün dengelenmesiyle birlikte bankaların yurt dışından kaynak erişimi hem çeşitlilik hem de maliyet açısından daha avantajlı hale geldi. 2026'ya ilişkin beklentilerimiz ise 2025'e kıyasla daha olumlu. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak azalan maliyet baskısının ve kademeli faiz indirimlerinin de etkisiyle sektörün karlılık göstergelerinde iyileşme göreceğimiz bir döneme giriyoruz. 2026, regülasyonlardaki sadeleşmenin devam etmesiyle risklerin iyice azaldığı ve sektörün performans metriklerinin daha da iyileştiği bir dönem olabilir."

        Ömür Tan, gelecek yıl bankacılık sektöründe faiz indirimleri ve sadeleşen regülasyonlarla birlikte öngörülebilirliğin artmasını beklediklerini söyledi.

        Bu çerçevede, piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesinin özellikle perakende kredilerde son dönemde görülen sınırlı bozulmanın dengelenerek daha kolay yönetilmesini sağlayabileceğini bildiren Tan, net faiz marjındaki iyileşme ve maliyet baskısındaki gerilemeyle karlılık açısından daha olumlu bir görünüm beklediklerini ifade etti.

        Tan, bu sayede, son dönemde enflasyonun altında kalan öz kaynak karlılık oranlarının da reel bazda getiri sağlayabilecek seviyelere gelebileceğine vurgu yaparak, "Bilanço tarafında ise ortalama enflasyon civarında kredi ve mevduat büyümesi öngörüyoruz. Bu kapsamda, gelecek yıl sektörde ortalama bilanço büyümesinin yüzde 25 civarında gerçekleşmesi mümkün olabilir. Ekonomik görünümde dengelenmenin belirginleşmesiyle birlikte müşteri kazanımı ve müşteri derinliği de rekabette öne çıkan alanlar olacaktır." diye konuştu.

        REKLAM

        QNB Türkiye Genel Müdürü Tan, banka olarak 2026 yılı hedeflerini de paylaştı.

        2025 yılında da son yıllardaki güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerinin altını çizen Tan, piyasa koşulları ve büyüme sınırları nedeniyle pazar payı kazanımı baskılanmış olsa da stratejik alanlarda rekabetin üzerinde büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

        Ayrıca gelir kalemlerindeki çeşitlilik ve etkin maliyet yönetimi sayesinde karlılık metriklerinde rekabette fark yarattıklarını söyleyen Tan, banka olarak müşteri kazanımı ve müşteri ilişkisinde daha fazla derinleşme stratejileriyle uzun vadeli değer yaratmaya odaklandıklarını dile getirdi.

        Tan, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Bu dönemde Enpara'nın kısmi bölünme yoluyla bankamızdan ayrılması da öne çıkan bir diğer gelişme oldu. Öte yandan, sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde 2050 yılına kadar net sıfır olma taahhüdü verdik." dedi.

        REKLAM

        2026 yılında ise son yıllardaki fark yaratan performanslarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Tan, "Rekabetin arttığı bir ortamda aktif kalitesini koruyarak sağlıklı ve karlı büyüme üzerine stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda hem pazar payı kazanımı hem de aktif müşteri adedinde yüksek artış sağlama odaklı aksiyonlar alacağız. Ayrıca operasyonel verimlilikte elde ettiğimiz kazanımları ölçekleyerek karlılığımızı desteklemeyi de planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Tan, finansal hedeflerin yanı sıra müşteri deneyimini daha da iyileştirmek ve dijital kanallardaki dönüşümü hızlandırmanın 2026 ajandasının önemli maddelerinden olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda yapay zeka kullanımına dayalı çözümleri hem müşteri etkileşiminde hem de karar süreçlerinde daha etkin kullanmayı hedefliyoruz. Öte yandan, 2050 yılında net sıfır olma taahhüdümüz doğrultusunda yeşil dönüşümü destekleyen projelere ve fonlama kaynaklarına daha fazla ağırlık vermeyi de amaçlıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?