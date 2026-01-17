Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak | Sağlık Haberleri

        2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak

        Rize, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin 2026'da hizmete açılması öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026'da 6 yeni şehir hastanesi hizmete açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine toplam 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek tahsis edildi.

        Sağlık Bakanlığı, söz konusu yatırımlarla sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha nitelikli hale getirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

        2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan büyük projeler arasında 6 şehir hastanesi yer alıyor.

        Bu kapsamda, Rize, Bursa Ali Osman Sönmez, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin hizmete açılması öngörülüyor.

        Şanlıurfa Şehir Hastanesi 1700 yatak kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alırken, Rize Şehir Hastanesi 1053 yatak kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in sağlık üssü olacak. Sakarya Şehir Hastanesi, 1000 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nde artan sağlık talebine yanıt vermeyi hedeflerken, Ordu Şehir Hastanesi 900 yatak kapasitesiyle Karadeniz'de önemli bir merkez haline gelecek. Trabzon Şehir Hastanesi 900 yatak, Bursa Şehir Hastanesi ise 750 yatak kapasitesiyle sağlık sistemine dahil olacak.

        REKLAM

        İnşaatı süren hastaneler ve ağız diş sağlığı merkezleri tamamlandığında, sağlık sistemine 13 bin 527 yatak, 718 ünit ve 3 milyon 679 bin 402 metrekare alan daha kazandırılmış olacak.

        Bu projelerle birlikte toplam 69 tesisin tamamlanması hedefleniyor.

        TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SAĞLIK YATIRIMLARI

        Sağlık Bakanlığı, büyük şehirlerin yanı sıra küçük il ve ilçelerde de modern sağlık tesisleri kurarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

        Bu kapsamda, 2026'da tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisler arasında 50 yataklı Tekirdağ Ergene Devlet Hastanesi, 50 yataklı Balıkesir Kepsut Devlet Hastanesi ve 25 yataklı Bitlis Mutki Devlet Hastanesi de bulunuyor.

        DEPREM BÖLGELERİNDE GÜÇLÜ SAĞLIK ALTYAPISI

        Deprem bölgelerinde sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Halen bu bölgelerde 26 tesisin yapımı devam ederken, bunlardan 13'ünün 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

        Yatırımlarla birlikte, sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha yaygın, hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 14 Ocak 2025 (Anadolu Efes Baskonia'yı Konuk Ediyor)

        Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın konuğu. Galatasaray Fethiye'den 3 puanla döndü. Vakıfbank, Volei Alba'yı ağırlıyor. Fenerbahçe Medicana namağlup lider. Anadolu Efes Baskonia'yı konuk ediyor. Anadolu Efes'te hedef mutlak galibiyet. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!