        2026 değerli kağıt bedelleri belli oldu! 2026 yılı pasaport bedeli, aile cüzdanı bedeli, kimlik düzenleme ve kaybetme ücreti kaç TL oldu?

        2026 yılı pasaport bedeli, aile cüzdanı bedeli, kimlik düzenleme/kaybetme ücreti kaç TL oldu?

        Değerli kâğıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Buna göre yeni yılda geçerli olacak pasaport bedeli, aile cüzdanı bedeli, kimlik düzenleme tutarı gibi kalemler netlik kazandı. İşte, 2026 kalem kalem Değerli kâğıt bedelleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 07:36
        1

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı ve değerli kâğıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Bu kapsamda, noter kağıdı ve beyanname bedelinden, aile cüzdanı bedeline kadar kalem kalem tüm tutarlar güncellendi. İşte, 2026 değerli kâğıt bedelleri

        2

        2026 DEĞERLİ KÂĞITLARIN SATIŞ BEDELLERİ BELLİ OLDU

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Buna göre:

        - Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira,

        - Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira,

        - Pasaport bedeli 1351 lira,

        - İkamet izni bedeli 964 lira oldu.

        3

        2026 KİMLİK DÜZENLEME VE KAYIP BEDELİ NE KADAR OLDU?

        Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

        4

        2026 AİLE CÜZDAN BEDELİ NE KADAR OLDU?

        Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

        5

        ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
