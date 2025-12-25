2026 KİMLİK DÜZENLEME VE KAYIP BEDELİ NE KADAR OLDU?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.