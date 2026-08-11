ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Sınava giren adaylar, aldıkları puanın yanı sıra tercih sürecinde kullanacakları başarı sıralamasını da merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile DGS sonuç tarihi de belli oldu. Peki 2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı ve DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar...