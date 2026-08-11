DGS sonuç tarihi açıklandı! 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuç tarihine odaklandı. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin ardından sınav sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte puanlarını ve başarı durumlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 DGS sonuç tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih...
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Sınava giren adaylar, aldıkları puanın yanı sıra tercih sürecinde kullanacakları başarı sıralamasını da merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile DGS sonuç tarihi de belli oldu. Peki 2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı ve DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar...
2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
2026 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre sonuçların 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle puanlarını öğrenebilecek.
DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylar sisteme giriş yaparak sınav puanlarını, başarı sıralamalarını ve sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.
DGS sonuç belgeleri adayların adreslerine fiziki olarak gönderilmeyecek. Sonuç bilgileri tamamen dijital ortam üzerinden erişime sunulacak.
DGS SONUÇLARININ ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez tercih tarihlerine çevrilecek. Ön lisans mezunları, aldıkları DGS puanı ve başarı sıralaması doğrultusunda lisans programları arasından tercih yapabilecek.
Tercih sürecine ilişkin tarihler ve kılavuz bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandığında adayların erişimine sunulacak.