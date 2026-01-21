2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Her yıl kurban ibadetiyle birlikte yapılan aile ziyaretleri, bayramlaşmalar ve yardımlar sayesinde insanlar arasındaki bağlar güçleniyor. Arife günüyle birlikte Kurban bayramı tatili 4,5 gün sürecek. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayramın birinci günü hangi güne denk geliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde...