Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Şaban ayına girilmesinin ardından 2026 Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi araştırılıyor. Müslümanların paylaşma, yardımlaşma ve birlik anlayışını yaşattığı Kurban bayramı, her yıl coşkuyla karşılanıyor. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet dini günler takvimini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Kurban bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Her yıl kurban ibadetiyle birlikte yapılan aile ziyaretleri, bayramlaşmalar ve yardımlar sayesinde insanlar arasındaki bağlar güçleniyor. Arife günüyle birlikte Kurban bayramı tatili 4,5 gün sürecek. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayramın birinci günü hangi güne denk geliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayarak dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürecek.
Pazartesi gününün de resmi tatile eklenmesi halinde tatil süresinin 9 güne çıkabilir. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise yetkili mercilerden yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.