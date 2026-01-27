RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

Ramazan ayının faziletli olmasının başlı sebepleri şunlar:

Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır.

Allah’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

Bunun en önemli sebebi, Rabbin kullarına bir lütuf olarak yılın bir ayını kazanç mevsimi kılmasıdır. Bu doğrultuda müminler, bir ay boyunca Kur’an’ı ve Peygamberimizin sünnetini hayatlarına yansıtırlar. Böylece büyük sevaplar kazanır, günahları bağışlanmış olarak Ramazan Bayram’ına ulaşırlar.

Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. Bu kapsamda Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.