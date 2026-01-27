Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda rahmet kapılarının açıldığına inanılıyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar...
Rahmet ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan ayı başlangıç tarihini araştırıyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda Müminler oruç tutarak Allah’ın rahmetine sığınıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak inanılan Kadir Gecesi de bu mübarek ayda idrak edilecek. Diyanet’in vakit hesaplama takvimine göre ilk oruç ve ilk sahur tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahura hangi gün kalkılacak?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Bu kapsamda Ramazan ayı 19 Mart tarihinde sona erecek ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilececek.
İLK ORUÇ VE İLK SAHUR HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 Ramazan ayı, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkılmasıyla başlayacak. Bu doğrultuda, Ramazan’ın ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.
RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
Ramazan ayının faziletli olmasının başlı sebepleri şunlar:
Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır.
Allah’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.
Bunun en önemli sebebi, Rabbin kullarına bir lütuf olarak yılın bir ayını kazanç mevsimi kılmasıdır. Bu doğrultuda müminler, bir ay boyunca Kur’an’ı ve Peygamberimizin sünnetini hayatlarına yansıtırlar. Böylece büyük sevaplar kazanır, günahları bağışlanmış olarak Ramazan Bayram’ına ulaşırlar.
Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. Bu kapsamda Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam inancında Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı ve yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli kabul edildiği mübarek Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Diyanet takvimine göre Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar