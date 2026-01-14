Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı ve emekliye ek zam gelecek mi?

        2026 En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?

        2026 en düşük emekli maaşı belli oldu. Buna göre; en düşük emekli maaşına, 6 aylık enflasyon farkının üzerinde bir artış yapılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. Şimdi ise kamuoyunda seyyanen zam konusu gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?

        Giriş: 14.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:08
        1

        2026 yılına ilişkin emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme netleşti. Emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapılması kararlaştırılırken, en düşük emekli maaşı için ayrıca bir artış uygulandı. Buna göre en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında yükseltildi. Şimdi ise emekliler, seyyanen zam konusunu merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılacak mı?

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artarak 20 bin TL oldu.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. 20 bin TL olarak belirlenen rakam için hükümet ek bir çalışma yapmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
