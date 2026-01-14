2026 yılına ilişkin emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme netleşti. Emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapılması kararlaştırılırken, en düşük emekli maaşı için ayrıca bir artış uygulandı. Buna göre en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında yükseltildi. Şimdi ise emekliler, seyyanen zam konusunu merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılacak mı?