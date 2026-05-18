GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylar, yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemini tamamlayan adaylar için herhangi bir bilgi değişikliği imkânı bulunmayacak. Ayrıca, adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen tüm şartları eksiksiz şekilde taşıması zorunlu olacak.