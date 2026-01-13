Habertürk
        2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi?

        2026 En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

        2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından, işsizlik ödeneğinde yapılacak artış da gündeme taşındı. Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılında uygulanacak işsizlik maaşının alt ve üst sınırları belli oldu. Kararın duyurulmasının ardından, zamlı işsizlik maaşı tutarları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, 2026 yılında geçerli olacak işsizlik ödeneği...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:36
        1

        Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte 2026 yılında uygulanacak işsizlik maaşı tutarları da belli oldu. 1 Ocak itibarıyla işsizlik ödeneği üst sınırı 26 bin 222 TL’ye yükselirken, bu artış doğrultusunda hem en düşük hem de en yüksek işsizlik maaşı tutarlarında güncelleme yapıldı. İşte, 2026 yılı için geçerli olacak zamlı işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar…

        2

        ASGARİ ÜCRET YÜZDE 27 ORANINDA ARTTI

        2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 artarak, net 28 bin 75 TL oldu. Yeni asgari ücret ile beraber, işsizlik maaşı ödeneği de arttı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 10.323 TL’den 13.111 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20.646 TL’den 26.222 TL’ye çıkacak.

        İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32.778 TL’nin altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Süre bitimine kadar önceki tutarda işsizlik ödeneği almaya devam edecekler.

        4

        2026 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TAVANI NE KADARA YÜKSELECEK?

        İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 32.778 TL’nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 60 bin lira olan işçinin işsizlik ödeneği hakkı normalde 23.818 liradır. Ancak, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 80’ini aşamadığı için bu kişiye 20.646 TL işsizlik ödeneği verildi. İşsizlik ödeneği tavanı 1 Ocak’tan itibaren 26.222 TL’ye çıkacağından bu işçinin işsizlik maaşının kalan tutarı ocak ayından 23.818 TL üzerinden ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
