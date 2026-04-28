        Haberler Bilgi Gündem 2026 KİRA ARTIŞ ORANLARI: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        2026 KİRA ARTIŞ ORANLARI: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte, kira sözleşmesi bu ay içinde yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek verileri yakından takip etmeye başladı. Mevzuata göre yıllık olarak yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri esas alınarak belirleniyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:04
        Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu ay kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracı ve ev sahipleri gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilere çevirdi. Yasal düzenlemelere göre, yıllık olarak güncellenen kira sözleşmelerinde uygulanacak zam oranı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları temel alınarak hesaplanıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde.

        KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kira artış hesaplamalarında esas alınan enflasyon verileri, her ayın 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruluyor. Ancak 3 Mayıs’ın Pazar gününe rastlaması nedeniyle, söz konusu verilerin 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Zam oranı: Yüzde 32,82

        Zam tutarı: 9.846 TL

        Yeni kira bedeli: 39.846 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
