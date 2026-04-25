2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyelerine odaklandı. Ramazan Bayramı ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler, yılın ikinci ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi ve ödeme takvimi yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Peki Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Ayrıntılar haberimizde.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyesi ödemeleri yeniden gündeme geldi. 2026 yılında bayram hazırlıklarını bu ödemelere göre şekillendiren emekliler, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını ve hesaplarına geçecek kesin tutarı öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikramiye ödemelerinde, hak sahiplerine verilecek tutar 4.000 TL olarak açıklandı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bu doğrultuda, emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önceki hafta içerisinde, yani yaklaşık 18-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların hesaplarına peyderpey yatırılması öngörülüyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri elde eden vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden etkilenen siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil edilecek.
Birden fazla dosyadan aylık alanlara ise ayrı ayrı ikramiye verilmeyecek; en yüksek ödeme hakkı sağlayan dosya üzerinden tek bir ikramiye yatırılacak. Hem kendi emekliliği hem de ölüm aylığı bulunan kişiler ise yalnızca kendi emeklilikleri üzerinden 4.000 TL tutarında ikramiye alabilecek.