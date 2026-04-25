KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri elde eden vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden etkilenen siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil edilecek.

Birden fazla dosyadan aylık alanlara ise ayrı ayrı ikramiye verilmeyecek; en yüksek ödeme hakkı sağlayan dosya üzerinden tek bir ikramiye yatırılacak. Hem kendi emekliliği hem de ölüm aylığı bulunan kişiler ise yalnızca kendi emeklilikleri üzerinden 4.000 TL tutarında ikramiye alabilecek.