Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün sürecek?

        2026 Kurban Bayramı tarihi: Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın tarihi araştırılıyor. Müslümanların, Allah'ın rızasını kazanmak için kurban ibadetlerini yerine getirdiği bu bayram, toplumsal yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Her yıl coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi netlik kazandı. İslam dünyasının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nda, sabah bayram namazı kılınır; ardından kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hafta sonu ile birleşecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

        2026 yılının dini günler takvimi kapsamında Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI ARİFESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

        4

        KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        5

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 Kurban Bayramı’nda tatil süresi, arife gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün sürmesi nedeniyle toplam 4,5 gün olarak uygulanacak.

        Pazartesi gününün de resmi tatile eklenmesi halinde tatil süresi 9 güne kadar uzayabilir. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklama sonrasında kesinleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de