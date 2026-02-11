2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi netlik kazandı. İslam dünyasının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nda, sabah bayram namazı kılınır; ardından kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hafta sonu ile birleşecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...