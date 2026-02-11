2026 Kurban Bayramı tarihi: Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın tarihi araştırılıyor. Müslümanların, Allah'ın rızasını kazanmak için kurban ibadetlerini yerine getirdiği bu bayram, toplumsal yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Her yıl coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi netlik kazandı. İslam dünyasının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nda, sabah bayram namazı kılınır; ardından kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hafta sonu ile birleşecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
2026 yılının dini günler takvimi kapsamında Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı’nda tatil süresi, arife gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün sürmesi nedeniyle toplam 4,5 gün olarak uygulanacak.
Pazartesi gününün de resmi tatile eklenmesi halinde tatil süresi 9 güne kadar uzayabilir. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklama sonrasında kesinleşecek.