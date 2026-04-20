2026 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS başvuru süreci bitti mi?
Nisan ayının sonuna yaklaşırken 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencileri ve velileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci açısından büyük önem taşıyan LGS sınavının ne zaman yapılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 2026 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS başvuru süreci bitti mi? Ayrıntılar haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığı ise kısa süre önce yaptığı duyuruda sınav takviminde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.
2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?
A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürü doğrultusunda, 14 Haziran’da oynanacak karşılaşmanın saat 07.00’de başlayacak olması nedeniyle LGS tarihine yönelik değişikliğe gidildi. Bu kapsamda sınav, bir gün öne alınarak 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak şekilde yeniden planlandı.
LGS BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, başvuru yapamayan öğrencilerin mağdur olmaması için süreyi uzattı. Bu kapsamda öğrenci başvuruları 15 Nisan saat 23.59’a, okul onayları ise 16 Nisan saat 23.59’a kadar devam etti. Tüm onay işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte başvuru süreci sona erdi.