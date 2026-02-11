2026 Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak? Mart konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracı Mart ayı kira artış oranını bekliyor. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Mart ayı konut ve iş yerleri için geçerli olacak kira tavan zam oranı da netleşecek. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak?
2026 MART KİRA TAVAN ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Mart ayı iş yeri ve konut kira tavan oranı da netleşecek.
2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.