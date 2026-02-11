2026 Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak? Mart konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahipleri ve kiracılar, Mart ayında uygulanacak kira artış oranına odaklandı. TÜİK’in Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasının ardından, konut ve iş yerleri için geçerli olacak Mart ayı kira tavan zam oranı da kesinlik kazanacak. Peki, 2026 Mart kira artış oranı hangi tarihte açıklanacak?