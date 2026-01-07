Habertürk
Habertürk
        2026 memur yemek ücretleri belli oldu: Devlet memurları ve sözleşmeli personelden günlük kaç TL öğle yemeği bedeli tahsil edilecek?

        2026 memur yemek ücretleri belli oldu: Memurlardan günlük kaç TL öğle yemeği bedeli tahsil edilecek?

        2026 yılında geçerli olacak devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi. Memurlardan bu yıl 12,86-52,46 lira, sözleşmeli personelden 15,65-62,71 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Karar, 15 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. İşte, kalem kalem 2026 memur yemek ücretleri

        Giriş: 07.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:44
        1

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda devlet memurlarının 2026 yemek ücretleri belli oldu. Tebliğ 15 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve yeni tarife uygulanmaya başlayacak. İşte, 2026 memur yemek ücretleri

        2

        MEMURLARIN YEMEK BEDELLERİ BELLİ OLDU

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Tebliğ, 15 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

        3

        2026 MEMUR YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

        15 Ocak 2026'dan 14 Ocak 2027'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

        4

        DEVLET MEMURLARINDAN KAÇ TL ÖĞLEN YEMEĞİ ÜCRETİ TAHSİL EDİLECEK?

        Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 lira olarak tahsil edilecek.

        5

        MEMUR GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 34 bin 135 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 15,65 lira, 57 bin 620 liraya kadar (57 bin 620 lira dahil) olanlardan günlük 27,16 lira, 79 bin 600 liraya kadar (79 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 49,28 lira ve 79 bin 600 liranın üzerinde olanlardan günlük 62,71 lira yemek bedeli alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
