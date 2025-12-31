2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte 80 milyon TL kazanan biletler
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 80 milyon TL kazanan bilet numaraları:
0609978
6531722
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.
Aşağıdaki ekrandan Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilirsiniz.