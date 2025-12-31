2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı ve 80 milyon TL kazandıran bilet numaraları açıklandı. Peki, 800 milyon TL'lik büyük ödülden sonra ikinci büyük ödül olan 80 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL kazandıran sayılar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...