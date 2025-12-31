Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL kazandıran numaralar, sayılar belli oldu! İşte 80 milyon TL kazanan rakamlar

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte 80 milyon TL kazanan biletler

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi kapsamında 80 milyon TL tutarındaki ikramiyeyi kazandıran numaralar duyuruldu. Bu yıl 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin ardından en yüksek ikinci ödül olan 80 milyon TL'nin isabet ettiği şanslı sayılar netlik kazandı. İşte, Milli Piyango çekilişinde 80 milyon TL kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:32
        1

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı ve 80 milyon TL kazandıran bilet numaraları açıklandı. Peki, 800 milyon TL'lik büyük ödülden sonra ikinci büyük ödül olan 80 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL kazandıran sayılar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...

        2

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 80 milyon TL kazanan bilet numaraları:

        0609978

        6531722

        3

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.

        Aşağıdaki ekrandan Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.

