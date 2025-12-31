Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 800 milyon TL'lik büyük ödül kazandıran numaralar belli oldu! 800 milyon TL hangi bilete çıktı?

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı netleşti. Dağıtılan en büyük ödül olan 800 milyon TL, şanslı bazı biletlere vurdu. Peki, Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte, Milli Piyango 800 milyon TL'lik büyük ödülün numaraları ve sonuç sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 23:23 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:16
        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle birlikte büyük heyecan geride kaldı. Bu yıl tam 800 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar açıklandı. 800 milyon TL’lik büyük ödülün isabet ettiği numaralar ile Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına dair detaylar belli oldu. İşte, 800 milyon TL’lik büyük ödülün kazanan numaraları ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 800 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 800 milyon TL'lik o numara;

        3 - 0 - 3 - 1 - 3 - 8 - 5

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.

        Aşağıdaki ekrandan Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.

