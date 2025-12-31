Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiye vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlere gösterilen yoğun ilginin yanı sıra, çekilişte son 2 rakamı doğru tahmin edenlere verilecek ikramiye tutarı da merak konusu oldu. Bu nedenle “Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı tutanlar ne kadar kazanıyor?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...