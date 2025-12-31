2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ikramiye kazanır?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım devam ederken, vatandaşların büyük ikramiye heyecanı giderek artıyor. 800 milyon TL'lik rekor ödül için tam, yarım ve çeyrek biletlerin satışı sürerken, küçük ikramiyelere dair detaylar da merak konusu olmaya başladı. Özellikle çekilişte biletinin son 2 rakamı tutanların alacağı ikramiyenin miktarı araştırılıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte merak edilen ayrıntılar…
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 2 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak açıklandı. Son 2 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.600 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL