2026 MSB celp-sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki 2026 MSB celp-sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı takvimine göre yılın ilk celp döneminin bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.
E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI