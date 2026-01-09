Habertürk
        2026 MSB takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak, bedelli askerlik ücreti ne kadar?

        2026 MSB celp-sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınıflandırma sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların askerlik yapacakları birlikler ve sevk tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda "2026 Milli Savunma Bakanlığı celp-sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 09.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:00
        1

        Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki 2026 MSB celp-sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı takvimine göre yılın ilk celp döneminin bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 MSB ASKERLİK CELP - SEVK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.

        E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

        4

        ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        2026 yılı ilk yarısı (1 Ocak- 31 Temmuz) için bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
