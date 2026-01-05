2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Yeni yılda da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, 2026 planlarını oluştururken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi şekillenmeye başladı. Mevcut açıklamalara göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine ilişkin öne çıkan detaylar…