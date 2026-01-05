2026 Ocak temettü takvimi yayınlandı: Ocak'ta temettü ödemesi verecek hisseler
2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu. Yeni yılda da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar 2026 stratejilerini şekillendirirken, Ocak ayına ilişkin temettü takvimi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar dört şirketin temettü miktarı ve ödeme tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 2026 Ocak ayı için açıklanan temettü takvimine dair detaylar…
2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Yeni yılda da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, 2026 planlarını oluştururken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi şekillenmeye başladı. Mevcut açıklamalara göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine ilişkin öne çıkan detaylar…
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026