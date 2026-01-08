Habertürk
        2026 Ocak zammına göre yeni memur maaş zammı ne kadar oldu, öğretmen, polis, doktor ne kadar maaş alacak? Zamlı memur maaşı açıklandı!

        Memur zammı haberleri yakından takip ediliyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verisine göre öğretmen, polis, doktor, vaiz ve diğer tüm memurların alacağı zam oranı açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammı yüzde 18,60 oldu. Zamlı maaş tablosu Aralık enflasyonu ile son halini aldı. Bu noktada memur maaşı hesaplama işlemi gündeme geldi. Peki memur zammı ne kadar oldu? İşte Memur maaşı 2026 Ocak son dakika haberleri…

        Giriş: 08.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:20
        Aralık enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından memur maaş zammı gündeme geldi. Memur ve emekli maaşları 2026 Ocak zammı ile artış yaşıyor. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alıyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu, kimler ne kadar maaş alacak? İşte 2026 Ocak memur zammı hesaplama işlemi

        MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

        Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak

        SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı %12,19

        Memur ve emekli memur maaş zammı %18,60

        *En düşük memur maaşı 60.737 TL oldu.

        *En düşük memur emekli aylığı 27.888 TL oldu

        TÜİK ARALIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait enflasyon rakamlarını açıkladı.

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

        Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
