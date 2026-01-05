2026 memur maaş zam oranı na göre polis maaşları kaç TL'ye yükseldi?
Temmuz-Aralık arası 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla polis memur maaş zammı belli oldu. Binlerce polisin beklediği maaş tablosu netleşti. Peki, 2026 polis maaşı ne kadar oldu?
Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte polis memurlarının 2026 yılı için alacağı maaş zammı da kesinleşti. Uzun süredir zam oranlarını bekleyen binlerce polis, yeni yılda geçerli olacak güncel maaş tutarlarını merak ediyor. Peki, 2026 yılında polis maaşları ne kadar oldu?
2026 MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI
6 aylık enflasyon farkına göre; 2026 yılında geçerli olacak memur zam oranı yüzde 18,60 oldu.
2026 POLİS MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU, KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?
2026 yılında polis maaşları 65 bin 696 TL'den, 78 bin 756 TL'ye yükseldi.