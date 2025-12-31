Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Ramazan bayramının ne zaman olacağı merak ediliyor. Ramazan tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan bayramının hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda “Ramazan bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…