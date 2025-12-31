Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek? 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

        2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

        Üç aylara girilmesinin ardından "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Şeker bayramı olarak da anılan Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3,5 gün sürüyor. Ailesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan bayramı için araştırma yapmaya başladı. Peki, Ramazan bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek? İşte Ramazan bayramı hakkında ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Ramazan bayramının ne zaman olacağı merak ediliyor. Ramazan tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan bayramının hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda “Ramazan bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Ramazan bayramı, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        Ramazan bayramı arifesi, resmi tatiller takviminde yarım gün olarak sayılmaktadır.

        Fakat özel sektör ya da bazı yerlerde arife günü tam gün tatil sayılabilir. Bu durumda tatil 4 gün olabilir.

        5

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

        Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        6

        İKİNCİ ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.

        Bu kapsamda Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?