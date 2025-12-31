2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
Üç aylara girilmesinin ardından "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Şeker bayramı olarak da anılan Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3,5 gün sürüyor. Ailesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan bayramı için araştırma yapmaya başladı. Peki, Ramazan bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek? İşte Ramazan bayramı hakkında ayrıntılar…
Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Ramazan bayramının ne zaman olacağı merak ediliyor. Ramazan tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan bayramının hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda “Ramazan bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan bayramı, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan bayramı arifesi, resmi tatiller takviminde yarım gün olarak sayılmaktadır.
Fakat özel sektör ya da bazı yerlerde arife günü tam gün tatil sayılabilir. Bu durumda tatil 4 gün olabilir.
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
İKİNCİ ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.