19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde 2026 Ramazan kolisi fiyatları netleşmeye başladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan kolilerde pirinç, bulgur, makarna, bakliyat çeşitleri, yağ, salça, çay, kahve ve şeker gibi bir ailenin mutfağında sıkça tüketilen ürünler yer alıyor. Peki, 2026 Ramazan kolisi ne kadar oldu? İşte, 2026 Ramazan kolisi fiyatları ve market market güncel liste…
MİGROS 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI
Migros'ta iki Ramazan kolisi var. İlkinin fiyatı 799,95 TL. Peki, içinde neler var?
Un 1 Kg
Ayçiçekyağı 1 L
Burgu Makarna 500 G x 2
Spaghetti Makarna 500 G
Yüksük Makarna 500 G
İrmik 500 G
Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Tavuk Suyu Bulyon 60 G
Domates Salçası 830 G
İyotlu Tuz 750 G
Haşlanmış Nohut 700 G
Haşlanmış Fasulye 700 G
Haşlanmış Bezelye 700 G
Pilavlık Pirinç 1 Kg
Kırmızı Mercimek 1 Kg
Koçbaşı Nohut 1 Kg
Pilavlık Bulgur 1 Kg
Toz Şeker 1 Kg
Çay 500 G
Türk Kahvesi 100 G
Kakaolu Puding 98 G
İkinci koli ise 499,95 TL tutarında ve kolide şunlar var:
Un 1 Kg
Ayçiçek Yağı 1 L
Burgu Makarna 500 G
Spaghetti Makarna 500 G
Yüksük Makarna 500 G
Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Domates Salçası 830 G
İyotlu Tuz 750 G
Pilavlık Pirinç 1 Kg
Pilavlık Bulgur 1 Kg
Toz Şeker 1 Kg
Çay 500 G
CARREFOUR 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI
Carrefour'da 6 farklı Ramazan kolisi yer alıyor. Fiyatlar şöyle:
- 1.737 TL (Carrefour kartı ile 1.99 TL)
- 1.423 TL (Carrefour kartı ile 799,95 TL)
- 790 TL (Carrefour kartı ile 499,95 TL)
- 790 TL (Carrefour kartı ile 499,95 TL)
- 1.732 TL (Carrefour kartı ile 1.099 TL)
- 1.423 TL (Carrefour kartı ile 799,95 TL)
Paketin içeriği fiyata göre değişiyor ancak ortalama olarak pakette şunlar yer alıyor:
Ayçiçek Yağı 1 L 1 Adet
İthal Kırmızı Mercimek 1000 G 1 Adet
Yerli Fasulye 1000 G 1 Adet
Yerli Osmancık Pirinç 1000 G 1 Adet
Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G 1 Adet
Küp Şeker 750 G 1 Adet
Toz Şeker 1000 G 1 Adet
Siyah Çay 500 G 1 Adet
Türk Kahvesi 100 G 1 Adet
Buğday Unu 1000 G 2 Adet
Burgu Makarna 500 G 2 Adet
Yüksük Makarna 500 G 1 Adet
Arpa Şehriye 500 G 1 Adet
Domates Salçası 830 G 1 Adet
İyotlu Sofra Tuzu 750 G 1 Adet
Haşlanmış Bezelye 420 G 1 Adet
Haşlanmış Fasulye 420 G 1 Adet
Haşlanmış Nohut 420 G 1 Adet
Siyah Zeytin 200 G 1 Adet
Erişteli Yoğurt Çorba 70 G 1 Adet
Tavuk Bulyon 6'Lı 1 Adet
Vanilyalı Puding 80 G 1 Adet
İrmik 500 G 1 Adet
MACRO CENTER
Macro Center marketinde iki farklı Ramazan kolisi var. Fiyatlar 499,95 TL ve 799,95 TL olarak belirlendi. Kolide şunlar yer alıyor:
Un 1 Kg
Ayçiçek Yağı 1 L
Burgu Makarna 500 G
Spaghetti Makarna 500 G
Yüksük Makarna 500 G
Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Domates Salçası 830 G
İyotlu Tuz 750 G
Pilavlık Pirinç 1 Kg
Pilavlık Bulgur 1 Kg
Toz Şeker 1 Kg
Çay 500 G
ŞOK
Şok'ta Ramazan kolisinin fiyatı 550 TL olarak belirlendi. Paketin içeriğinde şunlar var:
Domates Salçası 830 Gr
Filiz Çay 500 Gr
Ayçiçek Yağı 1 Lt
Un 1000 Gr
Kakaolu Puding 150 Gr
Ezogelin Çorba 80 Gr
Burgu Makarna 500 Gr
Pilavlık Pirinç 1000 Gr
Pilavlık Bulgur 1000 Gr
Tuz 750 Gr
Küp Şeker 1Kg
METRO MARKET
Metro Market'te 3 farklı Ramazan kolisi yer alıyor. Fiyatlar şöyle:
589 TL
1.119 TL
1.399 TL
Koli içeriği fiyata göre değişse de genel olarak pakette şunlar yer alıyor:
2 L Ayçiçek Yağı
1 L Ayçiçek Yağı
2 kg Un
1 kg Toz Şeker
750 g Küp Şeker
500 g Burgu Makarna
500 g Kalem Makarna
500 g Tel Şehriye
500 g Arpa Şehriye
1 kg Yerli Kırmızı Mercimek
1 kg Fasulye
1 kg Pilavlık Bulgur
2 kg Osmancık Pirinç
500 g Siyah Zeytin (411-460)
830 g Domates Salçası
750 g Tuz
98 g Kakaolu Puding
80 g Vanilyalı Puding
51 g Şehriyeli Tavuk Çorbası
80 g Ezogelin Çorbası
380 g Çilek Reçeli
180 g Fındık Kreması
500 g Çay
50 g Türk Kahvesi
TARIM KREDİ MARKET KOOPERATİF 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI
Tarım Kredi Market'te Ramazan kolisi 650 TL'den alıcı buluyor.
ÇAĞRI MARKET 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI
Çağrı Market'te Ramazan kolisi 750 TL'den alıcı buluyor. Paketin içeriğinde şunlar var:
Baldo Pirinç 1 kg
Fasulye Dermason 1 kg
İthal Kırmızı Mercimek 1 kg
Pilavlık Bulgur 1 kg
Platinum Çay 500 gr
Toz Şeker 1 kg
Ayçiçek Yağı 1 lt
Un 2 kg
500 Gr / 2 Adet
Domates Salçası 830 gr
Tuz İyotlu Poşet 750 gr
Çorba Klasik 2 adet
Reçel 380 gr
Hurma 300 gr
ONUR MARKET 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI
Onur Market zincirlerinde Ramazan kolisi 1.250 TL olarak satılıyor. Paket içeriği şöyle:
Osmancık Pirinç 1 kg
Fasulye 1 kg
Kırmızı Mercimek 1 kg
Pilavlık Bulgur 1 kg
Nohut 1 kg
Burgu Makarna 500 g
Yüksük Makarna 500 g
Arpa Şehriye 500 g
Tavuk Çorbası 65 g
Ayçiçek Yağı 1 L
Domates Salçası 830 g (TNK)
Tuz 750 g
Çay 1000 g
Toz Şeker 1 kg
Küp Şeker 1 kg
Türk Kahvesi 100 g
Elit Zeytin 500 g
Sade Helva 350 g
Çilek Reçeli 380 g
Un 1 kg
500 g