        Haberler Bilgi Gündem 2026 Ramazan kolisi fiyatları ve market market koli içeriği: Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Ramazan kolisinde neler, hangi ürünler var?

        2026 Ramazan kolisi fiyatları ve koli içeriği: Market market Ramazan kolisi fiyatları

        19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde 2026 Ramazan kolisi fiyatları netleşmeye başladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan kolilerde pirinç, bulgur, makarna, bakliyat çeşitleri, yağ, salça, çay, kahve ve şeker gibi bir ailenin mutfağında sıkça tüketilen ürünler yer alıyor. Peki, 2026 Ramazan kolisi ne kadar oldu? İşte, 2026 Ramazan kolisi fiyatları ve market market güncel liste…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 19:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:57
        1

        19 Şubat itibarıyla başlayacak Ramazan ayı ile beraber 2026 Ramazan kolisi fiyatları da belli oldu. Bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kolide bakliyat, salça, kahve, çay, yağ, salça gibi ürünler yer alıyor. Peki, Ramazan kolisi ne kadar? İşte, 2026 market market Ramazan kolisi fiyatları

        2

        MİGROS 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        Migros'ta iki Ramazan kolisi var. İlkinin fiyatı 799,95 TL. Peki, içinde neler var?

        Un 1 Kg

        Ayçiçekyağı 1 L

        Burgu Makarna 500 G x 2

        Spaghetti Makarna 500 G

        Yüksük Makarna 500 G

        İrmik 500 G

        Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

        Tavuk Suyu Bulyon 60 G

        Domates Salçası 830 G

        İyotlu Tuz 750 G

        Haşlanmış Nohut 700 G

        Haşlanmış Fasulye 700 G

        Haşlanmış Bezelye 700 G

        Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Kırmızı Mercimek 1 Kg

        Koçbaşı Nohut 1 Kg

        Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Toz Şeker 1 Kg

        Çay 500 G

        Türk Kahvesi 100 G

        Kakaolu Puding 98 G

        3

        MİGROS 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        İkinci koli ise 499,95 TL tutarında ve kolide şunlar var:

        Un 1 Kg

        Ayçiçek Yağı 1 L

        Burgu Makarna 500 G

        Spaghetti Makarna 500 G

        Yüksük Makarna 500 G

        Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

        Domates Salçası 830 G

        İyotlu Tuz 750 G

        Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Toz Şeker 1 Kg

        Çay 500 G

        4

        CARREFOUR 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        Carrefour'da 6 farklı Ramazan kolisi yer alıyor. Fiyatlar şöyle:

        - 1.737 TL (Carrefour kartı ile 1.99 TL)

        - 1.423 TL (Carrefour kartı ile 799,95 TL)

        - 790 TL (Carrefour kartı ile 499,95 TL)

        - 790 TL (Carrefour kartı ile 499,95 TL)

        - 1.732 TL (Carrefour kartı ile 1.099 TL)

        - 1.423 TL (Carrefour kartı ile 799,95 TL)

        Paketin içeriği fiyata göre değişiyor ancak ortalama olarak pakette şunlar yer alıyor:

        Ayçiçek Yağı 1 L 1 Adet

        İthal Kırmızı Mercimek 1000 G 1 Adet

        Yerli Fasulye 1000 G 1 Adet

        Yerli Osmancık Pirinç 1000 G 1 Adet

        Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G 1 Adet

        Küp Şeker 750 G 1 Adet

        Toz Şeker 1000 G 1 Adet

        Siyah Çay 500 G 1 Adet

        Türk Kahvesi 100 G 1 Adet

        Buğday Unu 1000 G 2 Adet

        Burgu Makarna 500 G 2 Adet

        Yüksük Makarna 500 G 1 Adet

        Arpa Şehriye 500 G 1 Adet

        Domates Salçası 830 G 1 Adet

        İyotlu Sofra Tuzu 750 G 1 Adet

        Haşlanmış Bezelye 420 G 1 Adet

        Haşlanmış Fasulye 420 G 1 Adet

        Haşlanmış Nohut 420 G 1 Adet

        Siyah Zeytin 200 G 1 Adet

        Erişteli Yoğurt Çorba 70 G 1 Adet

        Tavuk Bulyon 6'Lı 1 Adet

        Vanilyalı Puding 80 G 1 Adet

        İrmik 500 G 1 Adet

        5

        MACRO CENTER

        Macro Center marketinde iki farklı Ramazan kolisi var. Fiyatlar 499,95 TL ve 799,95 TL olarak belirlendi. Kolide şunlar yer alıyor:

        Un 1 Kg

        Ayçiçek Yağı 1 L

        Burgu Makarna 500 G

        Spaghetti Makarna 500 G

        Yüksük Makarna 500 G

        Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

        Domates Salçası 830 G

        İyotlu Tuz 750 G

        Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Toz Şeker 1 Kg

        Çay 500 G

        6

        ŞOK

        Şok'ta Ramazan kolisinin fiyatı 550 TL olarak belirlendi. Paketin içeriğinde şunlar var:

        Domates Salçası 830 Gr

        Filiz Çay 500 Gr

        Ayçiçek Yağı 1 Lt

        Un 1000 Gr

        Kakaolu Puding 150 Gr

        Ezogelin Çorba 80 Gr

        Burgu Makarna 500 Gr

        Pilavlık Pirinç 1000 Gr

        Pilavlık Bulgur 1000 Gr

        Tuz 750 Gr

        Küp Şeker 1Kg

        7

        METRO MARKET

        Metro Market'te 3 farklı Ramazan kolisi yer alıyor. Fiyatlar şöyle:

        589 TL

        1.119 TL

        1.399 TL

        Koli içeriği fiyata göre değişse de genel olarak pakette şunlar yer alıyor:

        2 L Ayçiçek Yağı

        1 L Ayçiçek Yağı

        2 kg Un

        1 kg Toz Şeker

        750 g Küp Şeker

        500 g Burgu Makarna

        500 g Kalem Makarna

        500 g Tel Şehriye

        500 g Arpa Şehriye

        1 kg Yerli Kırmızı Mercimek

        1 kg Fasulye

        1 kg Pilavlık Bulgur

        2 kg Osmancık Pirinç

        500 g Siyah Zeytin (411-460)

        830 g Domates Salçası

        750 g Tuz

        98 g Kakaolu Puding

        80 g Vanilyalı Puding

        51 g Şehriyeli Tavuk Çorbası

        80 g Ezogelin Çorbası

        380 g Çilek Reçeli

        180 g Fındık Kreması

        500 g Çay

        50 g Türk Kahvesi

        8

        TARIM KREDİ MARKET KOOPERATİF 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        Tarım Kredi Market'te Ramazan kolisi 650 TL'den alıcı buluyor.

        ÇAĞRI MARKET 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        Çağrı Market'te Ramazan kolisi 750 TL'den alıcı buluyor. Paketin içeriğinde şunlar var:

        Baldo Pirinç 1 kg

        Fasulye Dermason 1 kg

        İthal Kırmızı Mercimek 1 kg

        Pilavlık Bulgur 1 kg

        Platinum Çay 500 gr

        Toz Şeker 1 kg

        Ayçiçek Yağı 1 lt

        Un 2 kg

        500 Gr / 2 Adet

        Domates Salçası 830 gr

        Tuz İyotlu Poşet 750 gr

        Çorba Klasik 2 adet

        Reçel 380 gr

        Hurma 300 gr

        9

        ONUR MARKET 2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

        Onur Market zincirlerinde Ramazan kolisi 1.250 TL olarak satılıyor. Paket içeriği şöyle:

        Osmancık Pirinç 1 kg

        Fasulye 1 kg

        Kırmızı Mercimek 1 kg

        Pilavlık Bulgur 1 kg

        Nohut 1 kg

        Burgu Makarna 500 g

        Yüksük Makarna 500 g

        Arpa Şehriye 500 g

        Tavuk Çorbası 65 g

        Ayçiçek Yağı 1 L

        Domates Salçası 830 g (TNK)

        Tuz 750 g

        Çay 1000 g

        Toz Şeker 1 kg

        Küp Şeker 1 kg

        Türk Kahvesi 100 g

        Elit Zeytin 500 g

        Sade Helva 350 g

        Çilek Reçeli 380 g

        Un 1 kg

        500 g

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
