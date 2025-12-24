Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor'da ünlüler-gönüllüler belli oldu! 2026 Survivor ne zaman başlayacak?

        Survivor 2026 yeni sezonu ile ekranlara geliyor. Acun Ilıcalı Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunu duyurdu. Yayınlanan ilk bölüm fragmanı ile ise Survivor yeni sezon tarihi belli oldu. Sürpriz isimleri, yeni formatı ve zorlu parkurları ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Survivor'da yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2026 Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosu...

        Giriş: 24.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 20:58
        1

        Survivor yeni sezonunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon kadrosunun belli olmasının ardından Survivor 2026'nın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen dokunulmazlık ve ödül oyunları yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?" İşte detaylar...

        2

        SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor 2026 1 Ocak Perşembe günü başlayacak.

        3

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        4

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

        5
