Survivor yeni sezonunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon kadrosunun belli olmasının ardından Survivor 2026'nın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen dokunulmazlık ve ödül oyunları yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?" İşte detaylar...