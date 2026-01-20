Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" doğrultusunda gerçekleşecek Trabzon kurası için bekleyiş sona eriyor. 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura sonucunda, Trabzon’un merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 734 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Peki, TOKİ Trabzon kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak, ilçe kontenjanları nasıl? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...