        2026 TOKİ Trabzon kurası ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl, sonuçlar nereden öğrenilir?

        TOKİ Trabzon kurası ne zaman? 2026 TOKİ Trabzon konut kurası sonuçları nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Trabzon ilinde inşa edilecek konut kurası için geri sayım devam ediyor. TOKİ Trabzon kurası sonucunda merkez ve ilçelerde 3 bin 734 sosyal konut hayata geçirilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kuranın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda "TOKİ Trabzon kurası ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:27
        1

        Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" doğrultusunda gerçekleşecek Trabzon kurası için bekleyiş sona eriyor. 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura sonucunda, Trabzon’un merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 734 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Peki, TOKİ Trabzon kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak, ilçe kontenjanları nasıl? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ TRABZON KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük konut proje hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Trabzon ilinde 3 bin 734 sosyal konut inşa edilecek.

        Trabzon'daki sosyal konut kura çekimi, 21 Ocak 2026 tarihinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

        TOKİ, kura sürecini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

        3

        TOKİ TRABZON KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

        TOKİ TRABZON KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        4

        İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        TOKİ Trabzon kurası sonucunda merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 734 sosyal konut yapılacak. Bu doğrultuda planlanan ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Trabzon Merkez: 2.000 Konut

        Akçaabat: 500 Konut

        Yomra: 300 Konut

        Araklı: 130 Konut

        Beşikdüzü: 50 Konut

        Dernekpazarı: 32 Konut

        Düzköy: 79 Konut

        Köprübaşı: 24 Konut

        Maçka: 150 Konut

        Sürmene: 50 Konut

        Şalpazarı: 100 Konut

        Tonya: 69 Konut

        Of: 50 Konut

        Arsin: 50 Konut

        Vakfıkebir: 150 Konut

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
