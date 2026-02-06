Habertürk
        Yılın ilk enflasyon verileri 3 Şubat günü TÜİK tarafından açıklandı. Şimdi gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın ilk Enflasyon Raporuna döndü. Peki, 2026 ilk Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 06.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:43
        Yılın ilk enflasyon rakamları 3 Şubat’ta TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu’na çevrildi. Peki, 2026 yılına ait ilk Enflasyon Raporu hangi tarihte açıklanacak?

        2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

        YILIN İLK ENFLASYON RAPORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

        Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

        TCMB OCAK AYI FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU'NU YAYIMLADI

        TCMB, Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

        Rapora göre, Tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 4,84 arttı, yıllık enflasyon 0,24 puan düşüşle yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon gıda ile alkol-tütün-altın gruplarında yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi.

        Bu dönemde aylık fiyat artışında gıda ve hizmet grupları öne çıktı. Gıda grubu aylık enflasyonunda, başta sebze ve et kalemleri olmak üzere işlenmemiş gıdanın etkisi belirgin oldu.

        Hizmet grubunda ocak ayında aylık enflasyon, iş gücü maliyetleri ile dönemsel fiyatlamanın ve geriye doğru endeksleme davranışının yüksek olduğu kalemler öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yükseldi. Hizmet grubunun yıllık enflasyonu ise 3,76 puan düşüş ile gerileme eğilimini sürdürdü.

        Diğer taraftan, temel mal enflasyonu görece ılımlı seyretti. Bu dönemde yönetilen/yönlendirilen fiyat ve maktu vergi güncellemeleri, geçmiş yıllara kıyasla daha düşük bir oranda gerçekleşerek dezenflasyon sürecini destekledi. Enerji grubunda aylık fiyat artışı önceki yılın ocak ayına kıyasla sınırlı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
