2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHİ | Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir?
2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilecek ücretli öğretmenler için başvuru süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek. Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve değerlendirme süreciyle ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilecek ücretli öğretmenler için başvuru süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek. Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve değerlendirme süreciyle ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.
2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuru takvimi, her il ve ilçenin kendi planlamasına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Genellikle başvurular Temmuz ve Ağustos aylarında alınırken, net tarihler ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan ediliyor. Bu nedenle adayların, başvuru sürecini kaçırmamak için bulundukları bölgenin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak