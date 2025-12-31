Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı özel çekilişinde kaç para dağıtılacak?

        2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?

        Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş sürerken, Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları; tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet ise 200 TL olarak açıklandı. 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bir talihlinin hayalleri gerçek olacak. Peki, "2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?" İşte 2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 08:19 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:19
        1

        2026 Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Şisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişler Milli Piyango sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır. Milli Piyango sonuçları kadar, büyük ikramiye tutuarı d amerak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı özel çekilişinde kaç para dağıtılacak?" İşte 2026 Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

        Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.

        5

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 200 TL

        Yarım bilet: 400 TL

        Tam bilet: 800 TL

