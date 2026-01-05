Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 zamlı müdür maaşları: Memur maaş zammına göre müdür ve genel müdür maaş kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

        2026 zamlı müdür maaşları: Memur maaş zammına göre müdür ve genel müdür maaş kaç TL oldu?

        Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı açıklandı ve memurların alacağı zam oranı kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 yılında uygulanacak müdür ve genel müdür maaşları da netlik kazandı. İşte, 2026 yılına ait zamlı müdür maaşları ile güncellenen memur maaş tablosuna ilişkin ayrıntılar…

        Giriş: 05.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:55
        1

        Temmuz- Aralık 6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 itibarıyla açıklandı ve memur zam oranı da netleşti. Bu kapsamda yeni yılda geçerli olacak müdür ve genel müdür maaşları da belli oldu. İşte, 2026 zamlı müdür maaşları ve zamlı memur maaş tablosu

        2

        2026 MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI

        6 aylık enflasyon farkına göre; 2026 yılında geçerli olacak memur zam oranı yüzde 18,60 oldu.

        3

        2026 ZAMLI MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR MAAŞ NE KADAR OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zam oranı yüzde 18,60 oldu. Buna göre:

        Müdür maaşı 62 bin 726 TL'den, 75 bin 233 TL'ye,

        Genel müdür maaşı 141 bin 442 TL'den, 168 bin 591 TL'ye yükseldi.

        4

        2026 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
