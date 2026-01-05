2026 ZAMLI MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR MAAŞ NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zam oranı yüzde 18,60 oldu. Buna göre:

Müdür maaşı 62 bin 726 TL'den, 75 bin 233 TL'ye,

Genel müdür maaşı 141 bin 442 TL'den, 168 bin 591 TL'ye yükseldi.