Memur zam oranı netleşti: 2026 zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu?
6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle memur maaş zam oranı ve dolayısıyla 2026 öğretmen maaş zammı da kesinleşti. Milyonlarca öğretmen, yeni yılda geçerli olacak maaş tutarını araştırıyor. 2026 zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Altı aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşirken, buna paralel olarak 2026 yılında uygulanacak öğretmen maaşları da netlik kazandı. Yeni yılda alacakları ücretleri merak eden öğretmenler, zamlı maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 yılında öğretmen maaşları kaç TL'ye yükseldi?
2026 MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI
6 aylık enflasyon farkına göre; 2026 yılında geçerli olacak memur zam oranı yüzde 18,60 oldu.
2026 ÖĞRETMEN MAAŞI YÜZDE KAÇ YÜKSELDİ, NE KADAR OLDU?
2026 yılında öğretmenler maaşı memur zam oranı olan yüzde 18,60 artacak. Yeni yılda öğretmen maaşları 53 bin 599 TL'den, 64 bin 408 TL'ye yükselecek.