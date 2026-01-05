Altı aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşirken, buna paralel olarak 2026 yılında uygulanacak öğretmen maaşları da netlik kazandı. Yeni yılda alacakları ücretleri merak eden öğretmenler, zamlı maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 yılında öğretmen maaşları kaç TL'ye yükseldi?