        Haberler Bilgi Gündem 21 Ağustos güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        21 Ağustos güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 21 Ağustos güncel hava durumu ile bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 00:59 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:59
        1

        Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 21 Ağustos Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        21 AĞUSTOS METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 21°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 22°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 17°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

