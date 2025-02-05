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        Haberler Gündem Güncel "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" iddiasına yanıt

        Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Bakanlık olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:50
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        "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" iddiasına yanıt
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        Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

        Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür.

        Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

        "ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir.

        Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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