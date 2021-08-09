Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 21 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 21 plaka hakkında...

21 NERENİN PLAKASI?

21 Diyarbakır şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 21. sıradaki şehir Diyarbakır'dır. Hem merkez hem de içi olarak 21 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 21 ise bu araç Diyarbakır iline kayıtlı bir plakadır.

DİYARBAKIR İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI