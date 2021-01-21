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21 Ocak 2021 şehir şehir nöbetçi eczaneler listesi

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle en çok merak edilen şeylerden biri de nöbetçi eczaneler listesi oluyor. Ülkenin her şehrinde 21 Ocak Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler araştırılıyor. İşte 21 Ocak 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi

21 Ocak 2021 şehir şehir nöbetçi eczaneler listesi

Korona virüsle mücadele sebebiyle sağlık kurumlarına ve eczanelere yönelik araştırmalar çoğaldı. Sokağa çıkma yasakları pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı. 21 Ocak Perşembe günü nöbetçi olacak eczaneler merak ediliyor. Özellikle büyük hastanelerin bulunduğu şehirlerde ve ilçelerde nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İşte 21 Ocak 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi

21 OCAK PERŞEMBE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

21 OCAK 2021 ÜLKE GENELİNDE ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

CERRAHPAŞA NÖBETÇİ ECZANE

Yaman Eczanesi (Fatih)
Adres: Cerrahpaşa Mah. Koca Mustafapaşa Cad.No. 110/A Cerrahpaşa Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 586 55 66

Derya Eczanesi (Fatih)
Adres: Topkapı Mah. Gureba Hastanesi Cad.No. 40 Topkapı Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 534 15 90

ŞİŞLİ NÖBETÇİ HASTANE

Neşe Eczanesi (Şişli)
Adres: Şişli Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad.No. 46 Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 225 92 64

BEYOĞLU NÖBETÇİ HASTANE

Taksim Talimhane Eczanesi (Beyoğlu)
Adres: Kocatepe Mah. Dolapdere Taksim Cad.No.19/A Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0 212 250 03 93

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