212'den 15 girişime 10 milyon Euro'luk yatırım

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan 212, ABD ve Batı Avrupa gibi pazarlarda şirket kurmuş, Türk ve diğer gelişmekte olan ülke girişimcilerine de yatırımlarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 15 girişime toplam 10 milyon Euro’ya yakın yatırım yapan 212, yönettiği toplam fonu 118 milyon Euro’ya taşıdı. Böylece 212, kurulduğu günden bugüne toplam 37 girişime 65,3 milyon Euro yatırım yapmış oldu.

Verilen bilgiye göre, geçen yıl 15 farklı ülkede 70’ten fazla etkinliğe katılan 212, 140 farklı ülkeden 3400’ün üzerinde girişim ile iletişime geçti.

212’nin 2023 yılında yeni yatırım yaptığı şirketler arasında, gelir bazlı finansman alanında faaliyet gösteren fintek şirketi Flow48 ve yenilenmiş akıllı telefon alım-satım pazarına odaklanan Getmobil bulunuyor. 212’nin devam yatırım yaptığı şirketler ise teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim şirketi Fazla ve yapay zekâ destekli teknolojisiyle endüstriyel güvenlik çözümleri geliştiren Trio Mobil ve B2B teknoloji odaklı şirketler Chooch, Metrobi, Wellbees ve Bolt Insight.

212 Kurucu Ortağı Numan Numan, geçtiğimiz yıl yurt dışındaki girişim ekosistemleriyle ilişkilerini güçlendirmek için adımlar attıklarını söyledi. Numan, "Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine odaklanarak, bu bölgedeki girişimcilik ekosistemleriyle yakın iş birlikleri kurmaya ve bağlantılarımızı güçlendirdik. Son yatırımlarımızdan olan Flow48, Fransa merkezli olmasına rağmen Dubai'de operasyonlarını yürüttüğü için bize de MENA bölgesindeki girişimcilik dinamiklerini daha yakından anlama fırsatı sundu. Bu bölgedeki potansiyel girişimlere yatırım yapmaya devam ederek, bölgenin girişimcilik ekosistemlerinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

212 Kurucu Ortakları Numan Numan ve Ali Karabey