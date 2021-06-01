22-28 Mayıs 2021 illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersinde görüldü.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKA HANGİ İLLERDE?