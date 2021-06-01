22-28 Mayıs 2021 illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersinde görüldü.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKA HANGİ İLLERDE?
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|12,84
|Adıyaman
|25,77
|Afyon
|73,69
|Ağrı
|106,83
|Aksaray
|43,97
|Amasya
|59,02
|Ankara
|115,71
|Antalya
|32,53
|Ardahan
|79,03
|Artvin
|45,43
|Aydın
|21,09
|Balıkesir
|72,89
|Bartın
|64,83
|Batman
|61,91
|Bayburt
|78,13
|Bilecik
|146,76
|Bingöl
|59,62
|Bitlis
|97,15
|Bolu
|112,13
|Burdur
|62,90
|Bursa
|64,86
|Çanakkale
|60,38
|Çankırı
|79,51
|Çorum
|73,38
|Denizli
|70,32
|Diyarbakır
|64,59
|Düzce
|90,48
|Edirne
|29,43
|Elazığ
|45,75
|Erzincan
|83,18
|Erzurum
|106,82
|Eskişehir
|110,48
|Gaziantep
|51,31
|Giresun
|64,41
|Gümüşhane
|162,31
|Hakkari
|74,51
|Hatay
|12,47
|Iğdır
|40,24
|Isparta
|84,71
|İstanbul
|89,97
|İzmir
|47,74
|Kahramanmaraş
|30,99
|Karabük
|59,11
|Karaman
|75,71
|Kars
|118,63
|Kastamonu
|57,12
|Kayseri
|101,87
|Kırıkkale
|67,81
|Kırklareli
|78,51
|Kırşehir
|67,89
|Kilis
|39,22
|Kocaeli
|93,43
|Konya
|78,35
|Kütahya
|112,71
|Malatya
|73,43
|Manisa
|55,08
|Mardin
|46,92
|Mersin
|21,73
|Muğla
|41,47
|Muş
|48,65
|Nevşehir
|56,40
|Niğde
|74,57
|Ordu
|88,78
|Osmaniye
|13,31
|Rize
|83,63
|Sakarya
|69,15
|Samsun
|55,60
|Siirt
|56,79
|Sinop
|39,27
|Sivas
|79,57
|Şanlıurfa
|45,38
|Şırnak
|24,55
|Tekirdağ
|58,92
|Tokat
|101,19
|Trabzon
|72,92
|Tunceli
|35,95
|Uşak
|65,24
|Van
|50,81
|Yalova
|42,38
|Yozgat
|77,55
|Zonguldak
|96,92
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