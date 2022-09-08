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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Eylül 22 ayar bilezik alış satış fiyatı!

Her gün değişen altın fiyatları karşısında, altın almak isteyenler "22 ayar bilezik fiyatları nedir? 8 Eylül 22 ayar bilezik altın ne kadar?" diye soruyor. İşte, 8 Eylül 22 ayar bilezik fiyatları...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Eylül 22 ayar bilezik alış satış fiyatı!
22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar?
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Dalgalı bir kura sahip olan altın piyasasında her gün rakamlar değişiyor. Altın almak isteyenler, "8 Eylül 22 ayar bilezik alış satış ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 8 Eylül, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

8 EYLÜL 22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 926,51 TL

SATIŞ: 956,46 TL

8 EYLÜL 22 AYAR ALTIN BİLEZİK ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NEDİR?

Bu fiyatlar baz alındığında, 22 ayar bir bileziği 20.383 TL'den satın alabilir, 21.042 TL'den satabilirsiniz.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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