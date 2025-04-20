Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi?

        22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 22 Nisan tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türk milletinin bağımsızlığını temsil eden TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında bu günü çocuklara armağan etti ve 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Peki 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan bu sene Çarşamba gününe denk gelirken 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihimizin ilk ulusal bayramı olma özelliği taşıyan ve dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar

        2

        22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Ancak 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir.

        22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        22 Nisan Salı gününün tatil olmaması sebebiyle okullar eğitime devam edecek. Ayrıca tüm işyerleri de normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.

        3

        23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

        4

        23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!