22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi?

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Ancak 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir.

22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Salı gününün tatil olmaması sebebiyle okullar eğitime devam edecek. Ayrıca tüm işyerleri de normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.