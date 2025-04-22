22 Nisan yarım gün mü, okullar ve üniversiteler tatil mi? 22 Nisan resmi tatil mi?
22 Nisan Salı gününün yarım gün olup olmadığı resmi tatilden bir önceki güne denk geldiği için merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde tüm devlet kurumları kapalı oluyor. Hastane, okul, üniversite, banka gibi kurumlar resmi tatil dışındaki günlerde normal mesailerine devam ediyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü, okullar ve üniversiteler tatil mi? 22 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan’dan bir önceki gün 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Vatandaşlar 22 Nisan resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesindeki gün olan 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.
22 NİSAN TATİL Mİ?
22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan’da yarım gün tatil de olmayacak.
22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.
23 NİSAN TATİL Mİ?
23 Nisan tarihi takvimlerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak, resmi tatil ilan edilmiştir. 23 Nisan gibi resmi tatillerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime ara verilir. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor.
2025 MİLLİ BAYRAM TAKVİMİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- ÇARŞAMBA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı – ÇARŞAMBA