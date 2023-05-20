23 Eylül Hangi Burç? 23 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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23 Eylül tarihinde doğan kişiler toprak grubunda yer alan Başak burcu olarak dünyaya gelir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür olarak karşımıza çıkar.

23 Eylül Hangi Burç?

Astrolojiye merak salan kişiler 23 Eylül hangi burç sorularının cevabını aramaktadır. 23 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcu olarak kabul edilmektedir.

23 Eylül Burcu Ne?

23 Eylül tarihinde doğan ve burcunu bilmeyen insanlar 23 Eylül burcu ne, özellikleri nelerdir merak etmektedir. 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler Başak burcuna dahil olmaktadır.

23 Eylül Burcu Özellikleri

23 Eylül burcu özellikleri arasında bilge kişilik karşımıza çıkar. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu bilgiyi almayı ve onu kullanmayı sever. 23 Eylül burcunun en bilinen özelliklerinden biri de çalışkan olmalarıdır. İş hayatında her daim gerektiğinden fazla çalışır ve mükemmeliyetçi yapılarıyla en iyisini elde etmek için uğraşırlar.

23 Eylül burcu özellikleri arasında titiz ve tertipli olmak da yer alır. Başak burcu ev ve iş hayatında düzenli, tertipli ve titizdir. Başak burcu eleştiriye açık olmayan kişiliğe sahiptir. Eleştirilmeyi sevmezler fakat eleştirmeyi çok severler.

23 Eylül Burcu Erkeği

23 Eylül burcu erkeği evlilik fikrinden uzak, baba olmayı düşünmeyen kişilerdir. Fakat karşılarına onları anlayan bir partner çıktığında bu fikrinden vazgeçerek baba olmanın tadını çıkarırlar. Başak burcu erkeği denetlemeyi seven kişilerdir. Etrafındaki kişileri denetlemeyi sevse de bu herkesin hoşuna giden bir durum olmaz.

Başak burcu erkeği iş hayatında çalışkan, düzene önem veren kişiler olarak karşımıza çıkar. İş hayatında en iyisini ortaya koymak amacıyla çalışır. 23 Eylül burcu erkeği kişisel bakımına önem verir.

23 Eylül Burcu Kadını

23 Eylül burcu kadını titiz ve düzenlidir. Ev ve iş hayatında düzenli olmakla dikkatleri üzerine çeker. Başak burcu kadını evlilik fikrine oldukça uzaktır. Fakat karşısına onu anlayan ve düşüncelerine saygı duyan bir partner çıkarsa bu düşüncesinden vazgeçer.

Başak burcu kadını eleştirmeyi sever fakat kendilerinin eleştirilmesinden hiç hoşlanmaz. 23 Eylül burcu kadını mükemmeliyetçi özelliği dolayısıyla iş ve aşk hayatında en iyisinin olması için çabalar.

23 Eylül Burcu Yorumu

23 Eylül burcu yorumu yönetici gezegeni Merkür’dür. Burcun cinsiyeti dişidir. En belirgin özelliği dikkatli ve ilgili olmaktır. Başak burcunun hedefi herkes tarafından beğeni kazanmak olarak görülür. Amacı ise; başarı yolunda yükselmektir.

Başak burcu her zaman öğrenmeye açık bir kişidir. Yönetici gezegeni Merkür’ünde etkisiyle bilgiyi adeta kendinin hizmetçisi olarak kullanır. Başak burcu araştırmayı, sorgulamayı seven kişilerdir.

23 Eylül Yükseleni Nedir?

23 Eylül burcu yükseleni nedir sorusunun cevabı bulunmamaktadır. Yükselen burcu öğrenebilmek için doğum saatini ve doğum yerini bilmek gerekir.

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