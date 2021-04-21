İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.

Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler yine açıktı ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.