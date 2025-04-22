23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, bazı kurum ve kuruluşların tatil durumu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de sağlık ocakları ve aile hekimleri oldu. Peki, 23 Nisan Çarşamba 2025 sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?