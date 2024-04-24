23 Nisan'da Anıtkabir'i 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM'nin dün açılış yıl dönümüydü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi törenler ve etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Bu özel günde binlerce kişi Ata'sını ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.